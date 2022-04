FORMELLO – Sarri e i dubbi in difesa: Luiz Felipe e Hysaj favoriti sugli acciaccati Patric e Marusic. Ok Milinkovic

Settimana complicata per Maurizio Sarri. Le assenze hanno caratterizzato questi giorni e anche oggi il gruppo non era ancora al completo con Marusic e Strakosha che sono rimasti ad allenarsi in palestra mentre ha proseguito il lavoro differenziato sul terreno di gioco Pedro. Sul portiere albanese non ci dovrebbero essere dubbi per un suo impiego dal primo minuto, ridotte le possibilità per il terzino montenegrino mentre lo spagnolo partirà sicuramente dalla panchina. Situazioni che continueranno ad essere monitorate nel corso delle prossime ore, il tecnico intanto una formazione in testa ce l’ha. Dando per certa la presenza del portiere albanese, in difesa è confermato Manuel Lazzari sulla corsia di destra così come Acerbi al centro della retroguardia, al suo fianco è in vantaggio Luiz Felipe su un Patric reduce da un fastidio muscolare. Sulla fascia mancina ad oggi potrebbe esserci il rilancio di Hysaj visto che ne Marusic ne Radu danno le giuste garanzie, se il Mister dovesse decidere di correre un rischio allora sarebbe proprio il montenegrino a stringere i denti. In mezzo al campo invece nessuna novità così come in attacco. Milinkovic ha lavorato con i compagni ed è perfettamente a disposizione, si muoverà con Luis Alberto ai fianchi di Lucas Leiva. Per quanto riguarda l’attacco fiducia al tridente delle ultime gare con Immobile a guidare l’assalto della porta di Maignan con Felipe Anderson e Zaccagni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: