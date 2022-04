Lazio-Milan, Luis Alberto: “Ricordo il gol segnato ai rossoneri nel 2017, emozione incredibile. Ecco qual’è la mia miglior partita in biancoceleste”

Nella vigilia della gara tra Lazio e Milan, in programma domani all’Olimpico alle 20:45, la Società biancoceleste ha pubblicato il match program della sfida. Al suo interno, figurano le parole di Luis Alberto, che ha ricordato il gol segato ai rossoneri nel 2017, occasione in cui la Lazio vinse imponendosi per 4-1.

Queste le sue parole:

“Fu un’emozione incredibile segnare quel giorno, visto che venivo da una situazione complicata. Giocammo benissimo e battemmo 4-1 una grande squadra come il Milan, fu speciale trovare il mio primo gol all’Olimpico proprio in quell’occasione. La gara contro i rossoneri alla quale sono più legato è però quella di San Siro del novembre 2019, quando servii l’assist per il gol decisivo di Correa. La Lazio tornò a vincere in casa del Milan dopo 30 anni, grazie alla grande prestazione di tutta la squadra. Quella, ad oggi, è stata la mia miglior partita in biancoceleste“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: