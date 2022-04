SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Milan

Domani alle ore 20.45 la Lazio ospiterà all’Olimpico il Milan, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. La rosa di Maurizio Sarri, dopo il pareggio incassato contro il Torino (1-1), vuole la vittoria per continuare la corsa verso l’Europa mentre per la squadra di Stefano Pioli, dopo la rammarica sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter (3-0), sarà fondamentale ottenere il successo per tenere vivo il sogno Scudetto e mantenere la prima posizione in classifica.

IL MILAN – Ottimo rendimento per il Milan che ha raccolto 71 punti nelle ultime 33 giornate di questo campionato: non faceva così bene dalla stagione 2010/11, quando alla fine del campionato vinse il suo ultimo Scudetto. Nell’allenamento odierno in vista di domenica, si è visto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese aveva saltato le ultime due sfide per un problema al ginocchio sinistro dal sovraccarico della sfida contro il Bologna. Oltre che Ibra, Pioli recupera anche Ante Rebic. L’attaccante si è allenato regolarmente con la squadra ed è pronto a tornare con il team in questo momento decisivo della stagione.

LA FORMAZIONE (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Rafael Leao; Giroud.

LA STELLA – Il talento che spicca maggiormente sulla rosa rossonera è il giocatore Theo Hernandez. Considerato uno dei terzini sinistri più forti della sua generazione, è molto abile nel dribbling ed ha una buona tecnica individuale. Inoltre si distingue per una rilevante velocità in progressione e la forza fisica, doti che lo rendono alquanto difficile da fermare. Tatticamente intelligente, risulta essenziale sia in fase di spinta che di ripiegamento. È un buon crossatore e cerca spesso il gol, essendo in possesso di un tiro deciso e potente. Finora il calciatore ha disputato 27 partite segnando 4 gol e autore di 6 assist.

IL PRECEDENTE – L’ultimo confronto tra i due team risale al settembre del 2021, quando nella gara d’andata fu il Milan ad avere al meglio sui biancocelesti a San Siro. Grazie alle reti di Leao al 45′ e Ibrahimovic al 66′, i rossoneri vinsero in casa per 2-0 sui laziali e strapparono la terza vittoria consecutiva su tre partite che gli fece mantenere la prima posizione in classifica e fu il primo ko per la Lazio di Sarri.

