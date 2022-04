Verso Lazio-Milan, il club biancoceleste ricorda la vittoria contro i rossoneri nel 2017 – VIDEO

Mancano poco più di 24 oer alla prossima sfida che attende la Lazio contro il Milan di Pioli. gara molto importante per entrambe le squadre, pronte a darsi battaglia per conquistare 3 punti preziosi. In occasion dell’incontro, la Società biancoceleste ha voluto ricordare sui proprio canali social ufficiali il successo ottenuto nel 2017 contro i rossoneri. In quell’occasione, la Lazio si impossessa per 4-1, grazie ad una tripletta di Immobile e alla rete di Luis Alberto.

Questo il video posato dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

