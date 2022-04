Lazio-Milan, lo sfogo post partita di Tommaso Paradiso: “Che qualcuno ci salvi da questa gestione” – FOTO

La Lazio esce sconfitta dalla sfida contro il Milan, terminata 1-2 per i rossoneri. Letale la rete negli ultimi minuti di Tonali, che ha regalato un importante successo alla squadra di Pioli. Biancocelesti spenti, nonostante il vantaggio raggiunto nei primi minuti di gioco e conservato fino alla fine del primo tempo. In merito a questa rovinosa sconfitta, il cantautore di fede laziale Tommaso Paradiso si è sfogato sui proprio canali social esprimendo tutto il suo dissenso: “Lotito che consegna lo stadio al Milan (vittoria strameritata), Acerbi che ride appena preso gol, ora vendiamo pure Milinkovic, Welcome to S.S.Lazio. Che qualcuno ci salvi da questa gestione”.

Questa l’Instagram stories di Tommaso Paradiso:

