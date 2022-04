Lo striscione della Nord fuori dall’Olimpico – FOTO

La protesta della Nord fuori dallo Stadio Olimpico durante il match Lazio–Milan.

Gli ultras esibiscono uno striscione in merito alla contestazione sulla gestione del prezzo dei biglietti da parte della società biancoceleste: “Allo stadio vacci da solo“.

Questa la foto condivisa sui social dalla Curva Nord, insieme al commento “Tutto per la Lazio…niente per Lotito“.

Un post condiviso da LA VOCE DELLA NORD (@vdn_official)

