Milan, Tonali: “E’ stata un’emozione bella che non dimenticherò mai. Ringraziamo i nostri tifosi, è stato come giocare a San Siro”

La vittoria per 2-1 del Milan sul campo della Lazio, oltre a Giroud, porta la firma di Sandro Tonali, autore del gol definitivo per la vittoria rossonera. Queste le sue parole, al termine del match, ai microfoni di Dazn: “E’ stata un’emozione bella che ci ha portato a questo risultato che abbiamo sudato. Siam partiti male, ma sentire gran parte dello stadio rossonero come stasera, è stata una cosa folle. Ringraziamo i nostri tifosi che son venuti fino a qui, e i tifosi milanisti di Roma che sono venuti allo stadio perché è stato come giocare a San Siro.

Non so dire se è l’emozione più bella della mia vita, però è una che sicuramente non dimenticherò mai. Segnare qualsiasi gol con la maglia del Milan è un’emozione e, questa, è da mettere insieme alle emozioni che non si dimenticano.

Siamo partiti male stasera, lo abbiamo fatto anche al derby per poi trovare la forza di reagire senza trovare la rete. Questa sera dopo un primo tempo chiuso all’assalto, dopo l’occasione lasciata alla Lazio, non mi ricordo di aver concesso altro, abbiamo creato molto senza trovare tante volte la conclusione. Il secondo tempo abbiamo fatto lo stesso ma finalizzando, questo è quello che dobbiamo fare, quello che ci è mancato nelle ultime tre partite e quello che dobbiamo fare nelle prossime.

Ibrahimovic? E’ raro avere un giocatore come lui in squadra. Stasera una sua torre ci ha cambiato la partita. Dobbiamo continuare così tutti, da Ibra a noi giovani.

Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, come abbiamo fatto oggi venendo qui con nessuno, tranne noi e i nostri tifosi, credendo in noi. Siamo una squadra davanti senza sentire il Milan è primo ed è forte. Noi siamo li davanti, siamo umili e vogliamo rimanerci”.

