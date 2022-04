CdS | “Lazio, troppe palle perse. Che peccato”

Una beffa che fa male il doppio, col primo tempo chiuso in vantaggio. Un punticino avrebbe fatto comodo, ma la sconfitta nei minuti finali fa male. Gli animi si sono scaldati al secondo gol incassato, Sarri parla di stanchezza anche per la settimana appena trascorsa, in cui molti giocatori hanno avuto l’influenza, a cui poi si sono aggiunti degli errori. Immobile l’aveva sbloccata subito, sull’ennesima invenzione di Milinkovic, ma non è bastato. “Con la Curva piena probabilmente un pizzico di aiuto in più poteva esserci, ma la squadra ha dato tutto” ha detto Sarri a fine partita, che parla di mancanza di lucidità nel recupero, non di errore di concentrazione. E’ successo a Marusic che fino al giorno prima aveva la febbre, ma ha comunque aiutato la squadra.

Lo riporta Il Corriere dello Sport.

