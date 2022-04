Il Tempo | Ennesima beffa

Il Milan lotterà per lo Scudetto fino all’ultima giornata, la Lazio butta via un altro punto nel recupero e quasi abbandona il sogno quinto posto. Dopo una settimana tormentata dall’influenza, Sarri ne recupera molti anche se non sono al meglio. 25mila spettatori e nessuno striscione laziale, se non fuori lo stadio con altri tifosi sotto la pioggia a protestare per il caro-biglietto. Il solito Immobile sblocca la gara realizzando il 26esimo gol stagionale e superando a 181 Fabio Quagliarella tra i bomber in attività. La Lazio vola sull’entusiasmo, pressa alta ma poi è il Milan a crescere e a inizio secondo tempo trova il pari con Giroud. In pieno recupero, poi, Tonali nella mischia sigla il gol vittoria in seguito a un errore di Marusic e Acerbi.

Lo riporta Il Tempo.

