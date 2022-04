Offerte per Milinkovic da PSG e United, il sostituto potrebbe arrivare dalla Premier League

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in casa Lazio la rivoluzione partirà da una grande cessione, quella di Sergej Milinkovic-Savic. Sembra che Kezman, l’agente del serbo, ieri era all’Olimpico e avrebbe portato a Lotito offerte del PSG e Manchester United da 65 milioni per il centrocampista biancoceleste. Maurizio Sarri dal canto suo, avrebbe già dato l’ok per la sua cessione e contattato Allan per spingerlo a “liberarsi” dall’Everton e raggiungerlo nella Capitale.

