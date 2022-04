CdS | Sarri, in casa non vinci più. E l’Europa si allontana

Domani, con i recuperi di Fiorentina e Atalanta, potrebbe scivolare all’ottavo posto. L’Olimpico “nemico”: solo 4 vittorie nelle ultime 11 gare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la corsa ora è in salita: solo un punto con Torino e Milan. La frenata della Lazio quando doveva scattare e prendere il largo per il quinto posto. Per Lotito, la rosa consegnata a Sarri la scorsa estate valeva il quarto posto e l’ingresso in Champions.

Restano quattro partite – Spezia, Samp, Juve e Verona – prima della fine del campionato. Rispetto allo scorso anno, i biancocelesti hanno 9 punti in meno: dopo 34 giornate, Inzaghi aveva 65 punti e qualche possibilità di entrare in Champions. Sarri deve garantirsi il sesto posto, conservando l’ingresso in Europa League.

