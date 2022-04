FORMELLO – La Lazio torna ad allenarsi: Pedro unico assente

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, subita nel recupero per mano di Sandro Tonali, i biancocelesti sono tornati ad allenarsi a Formello alle 15:30, dopo la giornata di riposo concessa ieri da Maurizio Sarri: sabato sera la Lazio affronterà al Picco lo Spezia, in una gara fondamentale in ottica europea. Pedro è l’unico assente di giornata: dopo gli ultimi venti minuti di gara giocati a Genova, lo spagnolo ha saltato le gare con Torino e Milan, a causa del problema muscolare al polpaccio che lo sta tenendo ai box. La seduta odierna si è aperta con l’attivazione atletica, alla quale è seguita la divisione del gruppo squadra: da una parte i titolari della sfida con il Milan, che hanno svolto una partitella con le porticine. Dall’altra parte chi sta giocando meno, che ha svolto un lavoro tattico sotto gli occhi del tecnico toscano.

