Romagnoli smentisce la sua frase sulla Lazio – FOTO

Il difensore del Milan Alessio Romagnoli, più volte accostato alla Lazio, sua fede da sempre, tramite una frase scritte sulle sue storie di Instagram, ha smentito un suo virgolettato circolato in mattinata. “Il Messaggero questa mattina mi ha attribuito questa frase sulla Lazio ‘Fosse per me verrei pure domani’. Non comprendo come un quotidiano possa inventare, dal nulla e senza rispetto, una frase del genere” ha scritto il difensore.



