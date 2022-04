Spezia-Lazio, in vendita i biglietti per la trasferta di sabato

La S.S. Lazio comunica che, da oggi martedi 26 aprile sono stai messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Spezia – Lazio di sabato 30 aprile.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO :

Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando/pass, anche il Green Pass Base (si consiglia formato digitale).

La certificazione verde COVID-19 si ottiene quando:

• Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo

alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione

ha validità di sei mesi;

• Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2.





MODALITA’ DI RILASCIO DEL GREEN PASS

a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

Maggiori informazioni puoi trovarle sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

Il QR-code dovrà essere mostrato agli accessi dove sarà verificato elettronicamente dal personale deputato al controllo insieme ad un documento d’identità valido.

Sono esentati dall’obbligo di presentazione del Green Pass i bambini sotto ai 12 anni compiuti. E’ inoltre obbligatorio portare al seguito una mascherina di tipo FFP2.