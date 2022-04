Calciomercato, Lazio e Manchester United sono in trattativa per Milinkovic

Non è una novità, Sergej Milinkovic Savic è la punta di diamante della Lazio e sono diverse le squadre che farebbero carte false per averlo. Il suo contratto scadrà fra due anni e questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui la sua cessione potrà riempire, non poco, le casse della Lazio. Su di lui ci sono diverse squadre tra cui Juventus e PSG, ma ora arriva una conferma dell’interesse anche del Manchester United: Ekrem Konur, giornalista turco esperto di calciomercato, ha confermato attraverso un tweet che gli inglesi sono in trattativa con la Lazio per ingaggiare il Sergente dalla prossima stagione.

🚨 Manchester United are in talks with Lazio for the transfer of Sergej Milinkovic-Savic. #MUFC #SSLazio pic.twitter.com/1iADLYwpRp — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 27, 2022

