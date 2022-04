CdS | Acerbi: “Sono leale, amo la Lazio. Vi spiego che periodo sto vivendo…”

In attesa dell’offerta che non si può rifiutare. Lotito aspetta che qualcuno si faccia avanti per Milinkovic: nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro con il suo agente a Roma. Kezman metterà sul tavolo le proposte per un’eventuale cessione del Sergente. Dovranno essere vagliate dalla società, che ha già fissato il prezzo per il centrocampista serbo. Non si scende sotto i 70 milioni. Nelle ultime ore sembrerebbe essersi rifatto avanti il Manchester United: con il quasi certo addio di Pogba, Ten Hag avrà bisogno di un rinforzo di livello per la mediana dei Red Devils. Tra i profili al vaglio anche quello di Milinkovic. Ora come ora l’unico sondaggio vero è proprio è stato fatto dalla Juve, che però non ha la liquidità per soddisfare la richiesta biancoceleste. Sullo sfondo per il momento resta il Psg di Leonardo. Il Tempo/Daniele Rocca

