Con il gol di Walace in Fiorentina-Udinese, Patric unico giocatore senza segnare in serie A

Il primo recupero volge al termine e il risultato è inaspettato. Tra Fiorentina e Udinese finisce 0-4, un poker che spezza le gambe dei giocatori viola che si allontanano cosi dalla zona europea. Il gol di Walace arrivato al 91esimo consegna a Patric, un record tutto suo. Infatti il difensore dell’Udinese era insieme al laziale, l’unico giocatore ad aver tirato in porta senza mai trovare la rete. Come ricorda Giuseppe Pastore ora lo spagnolo della Lazio è l’unico ancora a secco in Serie A.

