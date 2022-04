Claudio Onofri: “Per i biancocelesti sarà determinante non compiere gli errori visti contro il Milan”

Sabato alle 20:45 si disputerà il match tra Spezia e Lazio, di rilievo per entrambe le squadre, le quali corrispettivamente lottano per la salvezza e per l’ingresso in Europa, in una stagione piena di punti interrogativi. È intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel l’ex calciatore Claudio Onofri, che ha parlato della partita di sabato sera, analizzando il percorso delle due squadre: “L’ostacolo Spezia sarà difficile da superare per la Lazio. I liguri hanno avuto alcuni episodi fortunati, ma in ogni caso Thiago Motta mi ha sorpreso positivamente, è cambiato molto da inizio stagione tenuto conto che non riusciva a raccogliere risultati. I bianconeri devono ottenere la salvezza matematica, per i biancocelesti invece sarà determinante non compiere gli errori visti contro il Milan. La Lazio, considerando il calendario e non avendo altri impegni, da qui alla fine potrebbe raccogliere almeno nove punti”.

