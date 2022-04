FORMELLO – Pochi dubbi verso lo Spezia: la coppia centrale l’unico nodo da sciogliere

Il gruppo biancoceleste si è ritrovato a Formello dalle 15:30 per la seduta pomeridiana, in preparazione della sfida allo Spezia di sabato sera. L’allenamento è iniziato con un lavoro basato sul torello, al quale è seguita una fase incentrata sulla rapidità. Successivamente è stata la volta delle prove tattiche, con due formazioni schierate come di consueto con il 4-3-3. Verso la gara di sabato, per Sarri ci sono pochi dubbi di formazione rispetto alla sfida contro il Milan: l’unico potrebbe riguardare la scelta della coppia centrale, con Patric, Acerbi e Luiz Felipe per due posti. Verso la conferma sia Lazzari che Marusic: lo stesso discorso vale per il centrocampo, con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto pronti dal primo minuto. Vista l’assenza di Pedro, pronto il tridente offensivo visto nelle ultime settimane, composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: