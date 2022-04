La Lazio ricorda la vittoria con doppietta di Caicedo di 3 anni fa – VIDEO

La Lazio, tramite i propri profili social, ha ricordato la vittoria contro la Sampdoria del 28 aprile 2019 dove Caicedo fece una doppietta per l’1-2 finale. Un momento difficile, quello, per i biancocelesti di Inzaghi che conclusero però al meglio la stagione vincendo la Coppa Italia due settimane dopo. “In questo giorno, una straordinaria doppietta di Felipe Caicedo” ha scritto la Lazio, pubblicando il video dei due gol del panterone nel suo secondo anno in biancoceleste.

