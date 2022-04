Spezia-Lazio, gli Ultras danno appuntamento per “una trasferta da Laziali”: nuove info sulla partenza – FOTO

AGGIORNAMENTO 28 APRILE ore 13:10 – Cambiano le info e i dettagli della partenza programmata dagli Ultras Lazio per la trasferta di La Spezia. I tifosi biancocelesti hanno reso nota ieri l’organizzazione di una “trasferta da veri Laziali”, volta a coinvolgere tutti i sostenitori per la sfida di campionato contro lo Spezia. Questi i nuovi dettagli dell’iniziativa diramati sui canali social ufficiali degli Ultras: “ANDATA (TRENITALIA) SABATO 30 APRILE: REGIONALE VELOCE 4132 IN PARTENZA DA ROMA OSTIENSE ALLE 12:23 CON ARRIVO A PISA CENTRALE ALLE 16:15 REGIONALE 19362 IN PARTENZA DA PISA CENTRALE ALLE 16:34 CON ARRIVO A LA SPEZIA CENTRALE ALLE 17:39 (N.B. SUL SITO DI TRENITALIA SE SCRIVETE PARTENZA ROMA OSTIENSE E ARRIVO LA SPEZIA CENTRALE IL SISTEMA VI CARICA DA SOLO LA COMBINAZIONE ROMA-PISA-LA SPEZIA) RITORNO (TRENITALIA) DOMENICA 1 MAGGIO: ICN (INTECITY NOTTE) 35129 IN PARTENZA DA LA SPEZIA CENTRALE ALLE 1:27 CON ARRIVO A ROMA OSTIENSE ALLE 5:43

Sabato sera si giocherà Spezia-Lazio e per poter racimolare gli ultimi punti disponibili i biancocelesti avranno bisogno dell’aiuto dei tifosi sugli spalti. Archiviata la protesta contro il Milan, gli Ultras Lazio, tramite un post su instagram, hanno dato appuntamento a tutti i tifosi per poter fare “una trasferta da Laziali”: il ritrovo sarà sabato mattina alle 11.15 alla stazione di Ostiense.

