ESCLUSIVA| Salvatore, il barbiere della Lazio : “Il nuovo salone? Idea di Lotito. Ho un ottimo rapporto con la squadra”

Domani sera è in programma la 33esima giornata di Serie A alle 20.45 con la Lazio di Maurizio Sarri che ospiterà il Torino di Ivan Jurić presso lo Stadio Olimpico. E’ una gara importante per i team che cercheranno di imporre il proprio gioco per portarsi a casa tre punti importanti e preziosi per raggiungere gli obiettivi prefissati. All’andata la partita terminò 1-1, con il capitano biancoceleste che portò a segno il calcio di rigore concesso dal direttore di gara nel recupero, evitando la sconfitta. Per l’occasione, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it l’ex calciatore di Lazio e Torino Gaby Mudingayi.

Lazio-Torino, che partita sarà?

“Sarà una bella gara perché da una parte ci sta l’attaccante con più gol in assoluto in questo campionato finora, ovvero Ciro Immobile, mentre dall’altra troviamo il difensore più forte della Serie A che è Bremer, quindi mi aspetto una partita interessante”.

La Lazio sta lottando per la zona Europa League. Riuscirà la squadra biancoceleste a raggiungere questo obiettivo alla fine della stagione?

“Ma io penso che la Lazio deve crederci fino in fondo perché a tutte le qualità richieste per raggiungere l’obiettivo ”.

Quali sono secondo te i punti di forza del Torino di Jurić?

“Quest’anno il Torino ha una difesa molto forte, è una squadra che grazie al loro tecnico è molto organizzata, gioca bene insieme e si è visto come con le squadre piazzate nelle prime posizioni in classifica ha sempre fatto bene e portato a casa i risultati”.

Che ricordo hai del tuo passato alla Lazio?

“ I miei tre anni alla Lazio sono stati momenti veramente bellissimi perché sono arrivato in Serie A con questa società, ho potuto giocare e con i tifosi ho sempre avuto un ottimo rapporto, quindi ricordo quest’esperienza con grande piacere”.

Qual è secondo te il calciatore laziale che sta giocando meglio in questo finale di stagione?

“La Lazio ha una bella squadra ma per me serve ancore tempo a Sarri per far vedere veramente il suo gioco. Credo che Immobile in questo momento stia facendo la differenza”.

Finiamo con un pronostico. Chi vincerà il campionato?

“Io credo che l’Inter sia la squadra migliore e secondo me alla fine, grazie all’ottima rosa a disposizione, riuscirà ad aggiudicarsi lo scudetto”.

