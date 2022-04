Lazio, Immobile vuole segnare per raggiungere un altro record: c’è Hamrin da battere

Questa sera contro lo Spezia Maurizio Sarri farà affidamento sul capitano Ciro Immobile per cercare di vincere e tenere vivo il sogno Europa League. Come riporta il Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste, oltre a tenere ben salda la sua leadership in vetta alla classifica dei capo-cannonieri (26 i centri per lui al momento), vuole raggiungere l’ennesimo record. Immobile, fermo a quota 149 gol con la Lazio, è ad una sola rete da Hamrin che con la Fiorentina ne realizzò 150. Il tecnico laziale e tutti i tifosi della Curva Nord confidano in lui: la sesta qualificazione consecutiva all’Europa dovrà necessariamente passare ancora una volta da Ciro Immobile.

