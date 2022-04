LIVE | Spezia-Lazio 2-1 (Amian 8′, 33′ Immobile, 34′ Agudelo)

Le squadre sono entrate in campo per i saluti iniziali: tra poco il calcio d’inizio di Spezia–Lazio!

1′ – Iniziata la sfida al Picco tra Spezia e Lazio

3′ – Lancio di Milinkovic per Immobile, che non riesce ad agganciare e commette fallo in attacco

8′ – Spezia in vantaggio: sugli sviluppi di un cross in mezzo, Strakosha non esce su una palla vagante, con Amian che di testa segna il suo primo gol in Serie A

16′ – La Lazio prova a reagire: iniziativa di Basic sulla sinistra, ma il suo cross viene bloccato da Provedel

8′ – Anderson si accentra e calcia con il sinistro, sul rimpallo Basic ci prova ma Provedel respinge

20′ – Felipe Anderson serve Zaccagni, Provedel esce prendendo il pallone: protestano i biancocelesti ma Pairetto opta per la rimessa dal fondo

21′ – Iniziativa di Lazzari che sulla destra serve Immobile: gran destro respinto da Provedel

29′ – Grande giocata di Milinkovic che si fa spazio con la suola e calcia con il destro: Provedel respinge in corner

32′ – Calcio di rigore per la Lazio! Milinkovic cerca il sombrero, con Nicolau che con il braccio provoca il fischio di Pairetto!

33′ – GOOOOOOOOOOOL! CIRO IMMOBILE TRASFORMA DAL DISCHETTO!

34′ – Spezia di nuovo in vantaggio con Agudelo, che in contropiede infila Strakosha dopo un pasticcio tra Cataldi e Patric

37′- Ammonizione per un Zaccagni molto nervoso

39′ – Occasione per la Lazio, con Milinkovic che innesca Zaccagni con un colpo di tacco: palla fuori

45′ – Gol annullato a Verde, che aveva piegato i guanti di Strakosha

45′ – Termina il primo tempo: 2-1 in favore dello Spezia

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: