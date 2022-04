MOVIOLA | Spezia-Lazio: rigore non contestato, nessun fallo sul gol di Milinkovic

AL termine della sfida di campionato tra Spezia e Lazio, terminata con il risultato di 3-4, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Sento sempre la stessa fiducia dalla Società. I risultati recenti non li avevamo mai fatti prima, per questo c’è fiducia reciproca. Di posizione europea non abbiamo mai parlato io e il Presidente, ora vediamo se tra 20 giorni ci sono le basi per essere contenti tutti e due. Abbiamo fatto la partita più lucida della stagione. Dopo due errori abbiamo continuato a giocare il nostro calcio e questo è segno di maturità. Partita mai in bilico dal punto di vista del gioco, solo il risultato lo è stato. Non ci siamo mai snaturati e siamo rimasti in gara trovando poi la vittoria. Paghiamo questi errori che commettiamo quasi in ogni partita. Anche con il Milan se non fosse stato per lo scivolone finale avremmo conquistato un punto che ora ci avrebbe fatto comodo. Quello di oggi è un bel segnale che ci da positività Una volta l’errore ci buttava nel baratro, invece oggi siamo stati cattivi e convinti di voler ribaltare le doti della sfida. Il nostro campionato però non può essere composto da partire del genere, dobbiamo assolutamente limitare gli errori. Acerbi? Al rientro dagli spogliatoio i giocatori gli facevano i cori, mi dispiace ci sia questa situazione tesa con i tifosi. Faccio difficoltà a capire questa polemica, spero sia destinata a finire. I tifosi mi hanno sorpreso questa sera, non mi aspettavo il settore ospiti pieno e quando ci sono fanno la differenza. Manchiamo di lucidità in alcuni tratti di gara, poi in altri siamo più solidi ma ci mettiamo sempre del nostro. No mi era successo una cosa simile con altre squadre, in quanto ho sempre avuto difesa forti. E! la prima volta anche per me e ci stiamo lavorando per migliorare assolutamente. Il prolungamento di contratto? Ci sono stati incontri ma non è mai stato formalizzato niente, ma non è nemmeno qualcosa di impellente perché io il contatto ce l’ho. Sono io ad aver voluto fare 2 anni, lui volva farne 3.”

