Spezia-Lazio, Sarri sull’esclusione di Leiva e Luis Alberto dai titolari: “Li ho spremuti troppo, il loro calo è colpa mia”

Nel pre partita di Spezia Lazio, ha parlato Maurizio Sarri e ha spiegato l’esclusione di Leiva e Luis Alberto dai titolari: “Hanno giocato tantissimo e ho visto stanchezza, voglio dare loro riposo. Hanno avuto un leggero calo perché li ho spremuti troppo, è colpa mia.” Il mister è anche tornato sulla partita contro il Milan e ha parlato del mercato: “Non veniamo da una brutta prestazione, contro il Milan abbiamo fatto un grande primo tempo. Oggi è una partita difficile, qui ci ho giocato in tutte le categorie. Spero che i ragazzi abbiano capito la difficoltà e spero siano pronti. Da parte mia l’Europa non conta per le strategie di mercato e penso neanche per la società. Non credo ci saranno stravolgimenti in un caso o nell’altro”.

