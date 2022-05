Lazio, domenica di riposo dopo la vittoria con lo Spezia: Pedro e Luis Alberto la trascorrono insieme | FOTO

Si concludono le due gare delle ore 15:00 valide per la 35° giornata di Serie A. A San Siro, il Milan capolista, conquista tre punti importanti, in chiave Scudetto, contro la Fiorentina. Decide Rafael Leão all’82°. Rossoneri che salgono così a quota 77 punti, +5 rispetto all’Inter secondo che scenderà in campo alle 18:00 in casa dell’Udinese. L’1-0 con il Milan equivale alla terza sconfitta consecutiva per i Viola che, con la vittoria anche della Lazio di ieri a La Spezia, vedono allontanarsi ancora di più il quinto posto.

Allo Stadio Castellani di Empoli invece, il protagonista assoluto è stato il numero 9 del Torino Andrea Belotti. Padroni di casa in vantaggio al 56° con Zurkowski, al 71° è entrato in campo l’attaccante granata ed è cambiata la partita: 78° gol del pareggio, all’87° la rete del sorpasso e, al sesto di recupero, l’1-3 che ha chiuso il match. Tutti e tre con la firma del “Gallo” Belotti. La vittoria del Torino porta la squadra di Juric a quota 47 punti, mentre l’Empoli resta a 37, con 12 punti di vantaggio sulla Salernitana terzultima in classifica.

Termina la sfida di Serie A tra Juventus e Venezia con il risultato di 2-1. I bianconeri ottengono il successo grazie alla doppietta di Bonucci, che festeggia nel migliore dei modi il proprio compleanno. A poco è servito il gol della squadra veneta di Aramu, valido solamente per il momentaneo pareggio. Con la vittoria odierna gli uomini di Allegri consolidano di più la zona Champions League portandosi a quota 69 punti in quarta posizione. Il Venezia invece rimane in ultima posizione con 22 punti.

