Serie A, la Juventus batte il Venezia e blinda la zona Champions League

Termina la sfida di Serie A tra Juventus e Venezia con il risultato di 2-1. I bianconeri ottengono il successo grazie alla doppietta di Bonucci, che festeggia nel migliore dei modi il proprio compleanno. A poco è servito il gol della squadra veneta dj Aramu, valido solamente per il momentaneo pareggio. Con la vittoria odierna gli uomini di Allegri consolidano di più la zona Champions League portandosi a quota 69 punti in quarta posizione. Il Venezia invece rimane in ultima posizione con 22 punti.

