Zaccagni presto papà: l’annuncio social del giocatore della Lazio

Mattia Zaccagni sarà presto papà: aspetta un figlio dalla compagna Chiara Nasti. A dare l’annuncio, dopo diversi giorni in cui le voci in merito si sono rincorse, sono stati proprio i due con un post condiviso dai loro profili Instagram: una foto di Zaccagni che esulta con la palla sotto la maglietta e la frase: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita . Ti amo papy“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: