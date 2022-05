Brutto infortunio per Luca Crecco: ha riportato una rottura longitudinale della rotula

Il Vicenza tramite il suo sito web ufficiale ha comunicato che il calciatore Luca Crecco (ex-Lazio, attualmente in prestito al Vicenza ma di proprietà del Pescara) ha riportato una rottura longitudinale della rotula. Questo il comunicato ufficiale della società:

“Luca Crecco ha subito uno scontro di gioco al minuto 87 della gara LR Vicenza-Lecce. Il giocatore ha deciso di rimanere in campo per i 18 minuti restanti, concludendo la gara, per aiutare i propri compagni.

Crecco, è stato sottoposto ieri a radiografia, seguita da una TAC, in cui si è evidenziato un trauma contusivo al ginocchio destro con frattura longitudinale della rotula. I tempi e le modalità di recupero verranno definiti successivamente”.

