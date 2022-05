È il momento di eleggere il migliore in campo di Spezia-Lazio!

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i dati di Transfermarkt per vedere la Top 10 delle squadre del campionato italiano per media spettatori della stagione corrente. La Lazio si classifica in 6° posizione con una media spettatori pari a 21.529. Le prime posizioni sono occupate in ordine da: Milan (42.388), Inter (41.995) e Roma (40.723). Questa la tabella completa pubblicata sull’account Instagram della Gazzetta dello Sport:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: