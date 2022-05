FORMELLO – Ripresa degli allenamenti in vista della Sampdoria

Settimana di lavoro serena per la Lazio dopo quella burrascosa anti Milan. Maurizio Sarri ha ritrovato il gruppo al completo eccezion fatta per Pedro che continua a rimanere ai box per un problema muscolare al polpaccio su cui non si vuole correre rischi per averlo negli ultimi match di campionato. Senza lo spagnolo scelte praticamente obbligate in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro Immobile, tanta attesa per i due esterni offensivi che mancano l’appuntamento con la porta avversaria da troppe giornate. In mezzo al campo gli uomini ci sono ma il tecnico non cambia il trio a cui sta dando continuità in questo 2022: Milinkovic è il trascinatore della squadra, Leiva è il metronomo e Luis Alberto è croce e delizia. Dietro invece si aprono i consueti ballottaggi con Patric e Marusic favoriti su Luiz Felipe e Radu rispettivamente come centrale di difesa e terzino mancino, pochi dubbi su Lazzari e Acerbi con Strakosha fra i pali

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: