Milinković, il c.t. della Serbia Stojković: “E’ arrivato il momento di cambiare aria. Juventus? Il colpo lo farebbero entrambi”

Nonostante le tre gare che rimangono al termine della stagione, si inizia già a parlare di calciomercato. In casa Lazio, oltre a rinforzare la propria rosa, si pensa anche alle cessioni. Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve.com, il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojković, ha parlato dei calciatori serbi in forza nel campionato di Serie A, ovvero Dusan Vlahovic, passato a gennaio dalla Fiorentina alla Juventus, e il “Sergente” della Lazio Milinković-Savić. Ecco il suo pensiero sul futuro del numero 21 biancoceleste: “Per Sergej è arrivato il momento di cambiare aria, onestamente non conosco la sua prossima destinazione. Sicuramente sarà un club di prima fascia. Se dovesse andare alla Juventus, il colpo lo farebbero entrambi. Per la Lazio potrebbe essere un buon affare, perché sicuramente arriverebbero tanti soldi dalla sua cessione. E’ un punto fermo per la nostra nazionale, un top player, in Europa non ci sono molti giocatori della sua qualità”.

