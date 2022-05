UEFA, Russia fuori dalle competizioni europee in vista della prossima stagione

La Uefa ha preso la decisione di escludere tutte le squadre dei club russi dalle competizioni europee in vista della stagione 2022-2023 e la nazionale femminile russa da Euro 2022. La Russia non parteciperà quindi alla Nations League 2022/2023, dove era stata inserita nel girone B, per cui la Nazionale verrà piazzata 16esima nella fascia B quando finirà la fase a gironi. La nazionale femminile non sarà presente ai prossimi Europei (al suo posto, il Portogallo) e neanche alle qualificazioni dei Mondiali 2023. Per quanto riguarda invece i club russi, essi saranno tagliati fuori da tutte le gare europee e alla Federazione per la prossima stagione verrà assegnato il coefficiente più basso guadagnato negli ultimi cinque anni. Inoltre è stata annullata anche l’offerta presentata nei mesi scorsi per ospitare o l’edizione 2028 o quella del 2032 degli Europei di calcio.

