Calciomercato Lazio, i biancocelesti seguono Daniliuc del Nizza

Secondo quanto riportato da Goal.com due club di Serie A, oltre che altri dalla Premier League, sarebbero sulle tracce del difensore centrale del Nizza Flavius Daniluic, ex capitano dell’U19 del Bayern Monaco che sta brillando ora in Francia. Si tratterebbe del Napoli e della Lazio: i biancocelesti sono in fatti alla ricerca di un centrale e il 21enne austriaco potrebbe essere tra i candidati. Il giocatore del Nizza ha militato anche con le giovanili del Real Madrid, dove giocava da fantasista. Con il tempo si è poi spostato dietro fino a giocare centrale, dove ora si sta facendo apprezzare da varie squadre in Europa.

