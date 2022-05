CdS | Mourinho sulla Lazio: “Vittoria in fuorigioco”

Con la qualificazione alla Champions in cassaforte, i bianconeri pensano al futuro: rispunta il serbo della Lazio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra la Juventus e Kezman, procuratore di Milinkovic, ci sono già stati dei contatti. Ci sarebbe già anche un accordo di massima per l’ingaggio (contratto da 4 milioni a stagione, ora ne guadagna poco più di tre) per 5 anni. Il club bianconero ha un tesoretto di 50-60 milioni che Allegri vorrebbe destinare all’acquisto di un centrocampista esperto e di spessore, che manca da quando è andato via Pogba.

Lotito, però, parte da una base di 70 milioni e al momento non è intenzionato a muoversi da quella cifra. Milinkovic non è incedibile, ma il procuratore dovrà portare delle offerte che soddisfino la società. La Juventus ci proverà, forte del gradimento del giocatore, che ha come priorità quella di restare in Italia e che sarebbe ben felice di raggiungere a Torino il fratello Vanja, portiere del Toro, e il compagno di nazionale Dusan Vlahovic. In Italia forse solo la nuova proprietà del Milan, se decidesse di puntare sul serbo della Lazio, potrebbe accontentare Lotito. Ecco perché i bianconeri nutrono delle speranze e il procuratore è già al lavoro, alla ricerca della strategia giusta.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: