DAZN chiede: “Milinkovic è il centrocampista più forte della Serie A?”

DAZN, tramite i propri profili social, ha chiesto una cosa molto chiara sul centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic dopo aver ricordato i suoi numeri. “10 gol e 11 assist per il sergente biancazzurro. Secondo voi è il centrocampista più forte della Serie A?” il testo del messaggio lanciato. D’altro canto pochi dubbi sul fatto che Milinkovic sia tra i migliori del nostro campionato: uno dei pochi giocatori della Lazio che non ha sentito il peso del cambio allenatore riuscendo a rendere, per alcuni tratti, anche meglio.

10 gol e 11 assist per il sergente biancazzurro ⚪🔵

Secondo voi è il centrocampista più forte della #SerieATIM? #Lazio #DAZN pic.twitter.com/459dD2IKsV — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 3, 2022

