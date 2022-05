FORMELLO – Acerbi di nuovo in campo, Pedro l’unico assente

Dopo la ripresa di ieri la Lazio è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Formello. Rispetto alle assenze di ieri, si è rivisto in campo Acerbi, che era rimasto a riposo ieri per semplice gestione. Ancora assente invece Pedro, che non scende in campo dalla trasferta di Marassi contro il Genoa. La seduta odierna è iniziata con un riscaldamento atletico, seguito da un lavoro a stazioni incentrato sulla forza. Successivamente c’è stata una partitella con le sponde a campo ridotto, dove si sono affrontati arancioni e celesti, schierati come di consueto con il 4-3-3.

