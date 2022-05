Il weekend dei calciatori della Lazio in prestito: il gol di Escalante fa sognare l’Alaves. Muriqi cade al Camp Nou

Come ogni weekend ripercorriamo il momento dei calciatori ceduti in prestito dalla Lazio: un weekend da incorniciare per Escalante, protagonista con il suo Alaves, che è tornato a sognare la salvezza. Sconfitta invece per Muriqi, nella trasferta proibitiva contro il Barcellona di Xavi. Andiamo a vedere nel dettaglio come è andata.

In Liga Gonzalo Escalante è il protagonista assoluto del match tra il suo Alaves e il Villareal di Emery: 87 minuti in campo per il centrocampista argentino, che ha trovato la rete del raddoppio nel 2-1 rifilato al Villlareal, semifinalista di Champions League. Quarta rete in Liga per lui, e Alaves che si avvicina al quartultimo posto occupato dal Cadice, che dista ora quattro punti di distanza. Anche il Mallorca di Muriqi continua a essere protagonista nella lotta per non retrocedere: dopo il successo casalingo dello scorso weekend, ottenuto proprio contro l’Alaves, il Mallorca ha perso 2-1 nella trasferta del Camp Nou contro il Barcellona. novanta minuti per Muriqi, in una sconfitta che lascia il Mallorca quintultimo, a pari punti con il Cadice a quota 32.

In Liga 2 terza sconfitta consecutiva per il Gijon, stavolta in casa contro l’Ibiza. I rojiblancos si ritrovano ora con soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione: Jony ancora lontano dal campo a causa di un infortunio.

E’ arrivato invece un pareggio per Denis Vavro e il suo Copenaghen, che ha affrontato in trasferta il Midtjylland secondo in classifica: novanta minuti per il centrale slovacco nello 0-0 finale. Dopo il calo avuto dal Copenaghen nell’ultimo mese, due sole vittorie nelle ultime cinque, la Superliga danese è tornata clamorosamente in gioco: la classifica in questo momento vede Vavro e i suoi al primo posto, a quota 58, con il Midtjylland che insegue a quota 55.

Weekend a due facce in Olanda per Zwolle e Sparta Rotterdam, impegnate ancora in una serrata lotta per la salvezza. Lo Zwolle ha perso malamente sul campo dell’Ajax primo in classifica: 3-0 il risultato finale, con Djavan Anderson in campo novanta minuti. Bene invece lo Sparta Rotterdam, che ha strappato un punto importante nel match casalingo contro l’AZ: Durmisi non ha preso parte al match. In questo momento la classifica vede lo Zwolle terzultimo a quota 26, e lo Sparta Rotterdam penultimo con lo stesso numero di punti. Mancano tre giornate alla fine, tre come i punti che separano le due squadre dal Sittard quartultimo.

Concludiamo con la Serie B, partendo dalla gara tra Cremonese e Ascoli: 0-1 il risultato finale della gara, con Maistro in campo per 67′ minuti, e Casasola rimasto in panchina per tutta la partita. Una mezz’ora finale è stata invece concessa a Cicerelli, nella sconfitta esterna subita per 3-0 dal Frosinone sul campo della Spal. Terminata invece 3-3 la sfida tra Pordenone e Crotone, dove Adekanye non è stato convocato.

