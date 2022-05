Lega Serie A, il presidente Casini: “Var deve essere di ausilio, troveremo soluzioni per migliorare il calcio”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato dopo il convegno “Il fattore sociale e di governarce negli Esg” al CONI parlando anche del Var dopo le polemiche scaturite dall’assegnazione del gol alla Lazio contro lo Spezia. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Per quel che riguarda le polemiche arbitrali mi pare evidente il bisogno di lavorare insieme per far sì che la tecnologia diventi uno strumento di ausilio e non una complicazione. Come si migliora il Var? Ci sono discussioni aperte, oggi sono state fatte proposte intelligenti e dobbiamo riuscire a metterci a tavolino anche con la Federazione per capire come trovare le soluzioni per migliorare il calcio. Il clima è sempre stato buono tra noi e la FIGC, l’importante è andare dalla stessa direzione”.

