SERIE A FEMMINILE | Hellas Verona-Lazio Women, la designazione arbitrale

Non cel’ha fatta la Lazio Women a rimanere in Serie A Femminile. Complice il difficile inizio di stagione, le ragazze biancocelesti hanno lottato nella speranza di mantenere la categoria, ma in questo senso è stata fatale la sconfitta casalinga contro la Juventus dello scorso weekend. Giulia Ferrandi si è espressa così su Instagram: “Mi son presa qualche giorno perché non trovavo le giuste parole e ad essere sincera non credo di averle tutt’ora. La sconfitta di domenica contro la capolista ci fa “terminare” la nostra stagione condannandoci matematicamente alla serie B.

Ci abbiamo creduto, abbiamo lottato e sofferto fino all’ultimo. Nonostante questo peró cercheremo di finire la nostra stagione onorando questa maglia dando continuità al lavoro svolto, determinate come sempre. A testa alta. AVANTI LAZIO“.

