Spezia-Lazio, i laziali hanno eletto l’MVP della partita- FOTO

Grazie ad un’ottima prestazione nella gara contro lo Spezia, Milinkovic è stato eletto l’MVP del match. I laziali hanno scelto il Sergente come uomo partita tramite i sondaggi sui vari profili social. Nel corso della partita, il giocatore biancoceleste si è reso protagonista con delle giocate decisive in mezzo al campo che hanno fatto la differenza. Inoltre, il calcio di rigore conquistato dell’1-1 e la preziosa rete del 3-3 sono stati decisivi in vista del risultato finale (3-4). Di seguito il post pubblicato sul profilo Instagram della S.S Lazio.

