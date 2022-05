Champions League, sarà Real Madrid-Liverpool la finale

Da diversi mesi si discute del futuro di Giorgio Chiellini con la Juventus, dopo l’ennesima stagione passata in bianconero. Come affermato dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, Giorgio Chiellini saluterà ufficialmente i bianconeri lunedì 16 maggio, in occasione del match tra Juventus e Lazio valido per la penultima giornata di Serie A.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: