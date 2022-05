Spezia-Lazio, Filippo Roma de Le Iene: “Le squalifiche degli arbitri servono solo ad accontentare le tifoserie, è ora di pubblicare gli audio tra arbitro e VAR”

Spezia-Lazio si è giocata sabato sera, ma l’impressione è che se ne parlerà ancora per molto. Il gol di Acerbi a quanto pare era irregolare, ma né l’arbitro, né i guardalinee, né gli addetti al VAR hanno riferito il fuorigioco. Anzi, sembra che ci sia stato un “equivoco” tra Pairetto e Nasca (rispettivamente arbitro e VAR della partita). A tal proposito, è intervenuto anche Filippo Roma, giornalista de Le Iene, a New Sound Level 90FM, ecco le sue parole: “Credo che potrebbe essere finalmente l’occasione per pubblicare gli audio del Var, mai come in questo caso sarebbe necessario sentire cosa si sono detti. Che significa che c’è stato un equivoco? Non è possibile vedere episodi del genere, coglierei l’occasione per pubblicare gli audio di Spezia-Lazio e iniziare a farlo per ogni partita. Le squalifiche degli arbitri? Servono soltanto ad accontentare le tifoserie inasprite dall’ingiustizia per tenerle buone, è una punizione quasi più simbolica che effettiva.”

