Fifa, cambiano le regole per i prestiti: Atalanta, Genoa e Lazio rischiano di non rientrare tra gli standard

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Fifa si appresta a modificare le regole relative ai prestiti, intervenendo a livello temporale e di condizioni in cui possono avvenire. Tuttavia, l’ufficialità in merito non è ancora arrivata, ma queste regole potrebbero comportare degli stravolgimenti in alcune squadre di Serie A. In particolare, Atalanta, Genoa e Lazio rischiano di non rientrare tra questi nuovi standard, che prevedono: la durata massima di un prestito di un anno, arco di tempo in cui non ci sarà più la possibilità di sub-prestare il giocatore. Un limite di giocatori in prestito tra due società e sul numero di giocatori che ogni club può avere o dare in prestito. In tal senso infatti, ogni squadra potrà prendere in prestito massimo tre giocatori da un’altra e, viceversa, darne in prestito massimo tre allo stesso club. Dal 1 luglio 2022 fino al 2023, ciascun club potrà avere al massimo otto calciatori di sua proprietà in prestito presso altri club e altrettanti in prestito da altre squadre. L’anno dopo il numero si ridurrà a sette fino ad arrivare al 1 luglio 2024 con un massimo di 6 giocatori di proprietà da poter cedere in prestito. Limitazioni che non comprendono gli Under 21.

Riguardo a queste nuove modifiche, gli standard attuali elle Società di Serie A citate prima non sarebbero in linea con queste nuove disposizioni, in quanto: l’Atalanta ha attualmente ben 31 giocatori over 21 in prestito alle altre squadre, il Genoa 20 e la Lazio 17. Queste le situazioni più critiche in Serie A, per cui i club dovrebbero apportare vere e propri stravolgimenti nell’organico. Tuttavia nel resto delle Società italiane, troviamo standard superiori ai nuovi modelli anche se di poco: Roma 10, Salernitana, 13, Fiorentina, 11, Empoli 10, Milan 8 e Juventus 7.

