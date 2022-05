Il Tempo | La Lazio ritrova la spinta

Eccola la risposta dei tifosi. Sono quasi 20 mila i biglietti staccati nelle prime 48 ore di vendita per la sfida di sabato sera contro Sampdoria. Dopo gli screzi tra società e tifo organizzato, nella giornata di martedì era arrivato l’appello da parte degli Ultras Lazio: «Tutti allo stadio». La chiamata alle armi è stata recepita nel miglior modo possibile. Nonostante il colpevole ritardo nella messa in vendita dei tagliandi (si e aspettato di vedere il risultato della partita con lo Spezia), i sostenitori biancocelesti vogliono spingere la squadra di Sarri verso il traguardo europeo. Una spinta indiretta è arrivata anche dalle dichiarazioni in conferenza stampa di Mourinho che aveva attaccato la Lazio per aver vinto con un gol in fuorigioco. Netta la presa di posizione del club, decisa a rispedire al mittente le accuse del tecnico portoghese.

“La società sportiva Lazio respinge le critiche e le insinuazioni, continua a credere che i valori si dimostrino in campo e non nei salotti televisivi. La Lazio non si presterà mai ad essere l’alibi o il capro espiatorio di nessuno e farà valere nelle sedi opportune le proprie ragioni. La linea della Società continua ad essere quella di non discutere le decisioni prese sul campo, anche quando si tratta di episodi lampanti avvenuti a sfavore della squadra biancoceleste“, un estratto della nota pubblicata lunedì sul sito ufficiale. Da qui la voglia di tornare a riempire gli spalti dopo aver manifestato il proprio dissenso durante la gara di cartello contro il Milan. Biglietti a 40 euro per i settori popolari dello stadio che sono stati visti come un insulto verso i tifosi che ci sono sempre stati e che hanno seguito Immobile e compagni anche in trasferta.

Per la sfida contro i blucerchiati prezzi sono tornati ad essere per tutte le tasche, proprio come era successo peri match con Sassuolo e Torino: 10 euro Curve e Distinti, 20 euro per la Tribuna Tevere, 30 per la Top e 40 euro in Monte Mario. Una scelta che ha pagato già nei primi due giorni di vendita: ieri sera è stata toccata quota 19 mila biglietti, con la Nord che è quasi esaurita. Ottima risposta anche per quanto riguarda la tribuna: il dato è destinato a crescere anche tra oggi e domani. Si punta a superare tranquillamente quota 30 mila. Sarebbe un segnale importante anche nei confronti della presidenza che, in questa stagione, ha dimostrato di essere molto lontana dal sentimento del popolo laziale. Intanto a Formello si continua a preparare la partita contro la formazione di Giampaolo. L’unico dubbio dovrebbe riguardare la difesa, con Patric e Luiz Felipe che si giocano la maglia per affiancare Acerbi al centro del reparto (lo spagnolo è in vantaggio). In mezzo al campo Luis Alberto tornerà titolare, mentre Cataldi proverà a insidiare Leiva fino al fischio d’inizio. Il Tempo\Daniele Rocca

