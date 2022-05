La Lazio atletica leggera di nuovo a Piazza della Libertà

La SS Lazio Atletica Leggera insieme alla fondazione SS Lazio 1900 ha organizzato un ritrovo per Sabato 28 Maggio dalle 8:00 a Piazza della Libertà. L’appuntamento dunque inizierà alle 8:00 con una corsa di 8 km nel centro di Roma. Alle 9:30 ci sarà il ritrovo nella storia piazza per la pulizia e lavori di giardinaggio. Dalle 12:00 inizierà il rinfresco. L’invito è aperto a tutte le sezioni della società e a tutti coloro che avranno piacere a passare qualche ora in compagnia, cosi come annunciato nell’evento.

