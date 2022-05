Lazio-Binance, il CEO dello sponsor è a Roma, possibile visita a Formello

Il magnate Changpeng Zhao, CEO di Binace è a Roma in questi giorni. Binance è il main sponsor sulle maglie della Lazio. Il Sino-Canadese è nella capitale per degli incontri istituzionali, ed è per la prima volta in Italia. Non è da escludere una visita anche a Formello, quartier generale della Lazio. Magari un colloquio con Lotito per uno scambio di vedute.

