Lazio-Roma, Teo Mammuccari: “Quando la Lazio ha perso ho goduto molto”

Nel recupero della 19esima giornata di Serie A, la Salernitana grazie ai gol di Verdi e Bonazzoli batte il Venezia in quello che era un vero e proprio scontro salvezza. Con questa vittoria, per la prima volta dall’inizio della stagione i granata escono dalla zona salvezza e ora si trovano a 29 punti. Sconfitta che sa di retrocessione invece per il Venezia che resta a 22 punti all’ultimo posto in classifica.

