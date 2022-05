Lazio-Sampdoria, Riccardo Cucchi chiama in raccolta i tifosi: “È il momento di stringersi intorno alla squadra” – FOTO

La Lazio si appresta ad affrontare la Sampdoria nel prossima turno di Serie A, in programma sabato alle ore 20:25 presso lo Stadio Olimpico. I biancocelesti sono a caccia della vittoria per proseguire il proprio cammino verso l’obbiettivo europeo, che rimane in tutto e per tutto nelle mani degli uomini di Sarri. Il pubblico non vuole mancare, e a differenza dell’ultima partita casalinga giocata con il Milan, farà sentire il proprio sostegno alla squadra. Questo grazie anche alla diminuzione dei costi dei tagliandi, accolta dalla Società dopo le molteplici proteste per il caro biglietti. La risposta dei laziali non si è fatta attendere e in 48 sono stati quai ventimila i biglietti venduti. Dopo l’appello degli Ultras Lazio e quello del club stesso sui social, anche il giornalista Laziale Riccardo Cucchi ha voluto chiamare a raccolta tutti i sostenitori, pubblicando l’immagine del proprio tagliando sotto cui scrive: “È il momento di stringersi intorno alla squadra”. Un messaggio chiaro e diretto, volto a riunire in massa il popolo biancoceleste per spingere la squadra verso un’importante vittoria.

Questo il post di Riccardo Cucchi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Cucchi (@riccardomariacucchi)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: